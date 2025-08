‘Buzuquinha’ é morto a facadas após se envolver em briga em balneário de Ipixuna do Pará

Um homem identificado como Tiago Batista dos Reis, conhecido como “Buzuquinha”, foi morto a facadas na tarde da última quinta-feira (31), em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. O crime ocorreu em um balneário conhecido como “Prainha”, na zona rural do município.

Informações preliminares indicam que Tiago teria se envolvido em uma confusão enquanto estava no local, mas a versão ainda não foi confirmada pelas autoridades. Durante o tumulto, ele tentou fugir em direção ao rio.

Vítima foi atingida com facadas nas costas

Mesmo tentando escapar, Tiago foi alcançado por um homem ainda não identificado, que o atacou com dois golpes de faca nas costas. A arma usada no crime foi abandonada na cena do homicídio.

Até o momento, não há informações sobre a identidade ou paradeiro do autor do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Polícia Científica fez remoção do corpo e perícia

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo, além da necrópsia e dos procedimentos periciais no local do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Polícia Civil e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.