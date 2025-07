Jovem é morto a facadas após briga com o irmão no Pará

Adriano Sousa Ramos, de 24 anos, foi morto a facadas durante uma briga com o irmão dele, Adelson Sousa Ramos, 22, na manhã desta quarta-feira (30/7), em Tucuruí, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu após o crime. Até o momento, as circunstâncias do homicídio não foram esclarecidas.

A PM soube do caso por volta das 8h20, quando a administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) comunicou a entrada de Adriano no local com perfuração na região da costa ocasionada por arma branca. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA.

Conforme a PM, os agentes identificaram o endereço onde a vítima residia. Durante a diligência, os militares identificaram o irmão de Adriano como o principal suspeito no assassinato.

A Polícia Militar tentou conversar com os familiares dos dois. No entanto, ainda segundo a PM, eles não quiseram dar detalhes do que tinha ocorrido e falaram que havia sido um desentendimento entre irmãos.

Até agora, a polícia segue atrás de Adelson. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que "o suspeito já foi identificado e equipes da Seccional de Tucuruí fazem buscas para localizá-lo". Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.