PC investiga caso de comerciante morto a tiros em Redenção

A Polícia Civil investiga o assassinato do comerciante Fabiano Sena, morto a tiros em Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu na segunda-feira (28), no Setor Primavera, quando a vítima foi baleada por um homem que chegou em uma motocicleta.

“Equipes da delegacia de Redenção trabalham para identificar e localizar o suspeito envolvido no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

O crime ocorreu por volta das 19h50, quando a vítima estava em frente a um imóvel. Câmeras de segurança registraram o homicídio e mostram a vítima chegando ao local em uma motocicleta. Momentos depois, o suspeito se aproxima, também em uma moto, e faz vários disparos contra Fabiano. O comerciante morreu na hora. O vídeo ainda mostra quando o assassino pega o celular da vítima e foge do local.

Até o momento, ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. Familiares teriam relatado que Fabiano saiu de casa informando que iria buscar a esposa no trabalho. As imagens do crime estão sendo analisadas para auxiliar na identificação do executor. A vítima deixou um filho de 10 anos.