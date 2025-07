Suspeito de planejar atentado contra servidor público é preso com drogas em Belém

Um homem apontado como integrante de uma facção criminosa foi preso na última terça-feira (29), em Belém. Durante a operação, também foram apreendidas 23 porções de entorpecentes. A ação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), com apoio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

A ação ocorreu após as equipes policiais receberem uma informação anônima mencionando que o suspeito estaria supostamente planejando um atentado contra a vida de um servidor público, no município de São Miguel do Guamá.

"Ao longo das investigações, nós identificamos que ele transitava comumente nas proximidades de uma universidade, localizada no bairro Guamá, e que havia contra ele uma denúncia por tráfico de drogas no perímetro. Por esta razão, as equipes policiais diligenciaram até o local, fizeram campana e o localizaram nas dependências da instituição com outros quatro indivíduos. No decorrer da abordagem, ele tentou fugir, mas foi contido pelas equipes policiais", pontua o delegado David Silveira, da DHAP.

Durante a busca , foram encontrados na mochila do criminoso 23 porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 483 em espécie. Todo o material foi apreendido e apresentado na unidade policial para os procedimentos necessários. O homem foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

"O caso segue sob investigação com o intuito de identificar, localizar e prender outros possíveis envolvidos em planejar ataques contra agentes públicos ou que possuam qualquer tipo de vínculo com organizações criminosas”, acrescenta o delegado Maurício Pires, titular da Divisão de Homicídios.