‘Confiamos na inocência’, diz advogado do ex-namorado de enfermeira encontrada morta em Ananindeua

Os advogados Caio Cavalcante e Luigi Barbosa representam o ex-namorado de Jamille de Paula Araújo, enfermeira de 29 anos que foi encontrada morta na última quarta-feira (30), em Ananindeua. Em entrevista ao O Liberal, nesta quinta-feira (31), eles ressaltaram que o cliente não é investigado como suspeito.

“O nosso cliente está desolado com o ocorrido, sem palavras para descrever o que aconteceu, mas muito tranquilo quanto às acusações que estão sendo feitas a ele”, declarou.

Segundo o defensor, o ex-companheiro de Jamille já se colocou à disposição da polícia e tentou entregar voluntariamente o celular para perícia. “Ontem mesmo ele quis entregar o aparelho, mas não foi aceito pelo delegado, já que não era da delegacia especializada. Provavelmente hoje faremos essa entrega”, afirmou Caio.

VEJA MAIS



O advogado também afirmou que as conversas entre o casal revelam que a vítima estava abalada com o fim do relacionamento. “Infelizmente, em diversos momentos, ela cita a vontade de tirar a própria vida. É uma infelicidade muito grande. O que estão fazendo com ele nas redes sociais também é muito triste. Pedimos que as pessoas acalmem os ânimos e esperem o resultado das investigações. Temos certeza de que, assim que o laudo pericial sair, tudo será esclarecido.”

Relacionamento

Ao ser questionado sobre o que o ex-companheiro de Jamille contou sobre o relacionamento, o advogado afirma que o cliente descreveu a relação como desgastada. “É complicado falar sobre a relação de outras pessoas. Só elas sabem o que acontecia entre os dois. O meu cliente relatou que havia um desgaste, algumas discussões, como ocorre em qualquer relacionamento. Por isso, ele decidiu pelo término. As mensagens que temos são amistosas, sem xingamentos ou agressões”, afirmou.

Caio também destacou que não há, até o momento, nenhum registro formal de denúncia envolvendo o casal. “Juridicamente, não existe nenhum tipo de notícia de crime, nem por parte dele contra ela, nem o contrário. Nada que indique agressão, ameaça ou violência psicológica.”

Laudo

Também responsável pela defesa, o advogado Luigi Cavalcante reforçou durante a entrevista ao O Liberal a confiança no laudo pericial. “Ele saiu de casa às 9h30 da manhã, e ela estava no apartamento. Ele só retornou às 18h. Isso pode e deve ser comprovado por circuito de câmeras, o que para nós é uma prova incontestável”, declarou.

Luigi acrescentou que o cliente não foi intimado, pois não é suspeito. “Ele não foi intimado, é importante também frisar isso. Nós que viemos e dissemos que queríamos apresentá-lo para a delegacia”, destacou.

A defesa também disse que está tranquila em relação ao inquérito. “Confiamos no laudo cadavérico e na necropsia, que vão mostrar a verdade real dos fatos. Entregaremos as conversas entre eles na íntegra para a delegada. É preciso cautela e evitar pré-julgamentos. A análise da rigidez cadavérica e o horário da morte são elementos que reforçam a tese de inocência do nosso cliente”, assegurou.

Investigação

Em nota sobre o caso, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte e aguarda os laudos periciais solicitados. “Além disso, foi solicitado o acesso ao aparelho celular da vítima, que foi apreendido no local. A investigação segue com a oitiva de testemunhas indiretas que conheciam o casal, além de vizinhos dos apartamentos próximos, a fim de compreender o comportamento social da vítima e buscar detalhes que possam esclarecer o ocorrido. O companheiro da vítima, que encontrou o corpo, também irá prestar depoimento”, comunicou.