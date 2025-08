Homem morre ao ter a cabeça esmagada por pauladas em Medicilândia; suspeito é preso horas depois

Um homem identificado como Divaldo José dos Santos foi morto a pauladas na madrugada de quinta-feira (31/7), na região central de Medicilândia, no sudoeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu na Rua WA, nas proximidades do cartório da cidade. A vítima teve parte da cabeça esmagada. O principal suspeito do crime foi localizado e preso horas depois.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 4h20. Os relatos preliminares são de que a vítima teve a parte de trás da cabeça esmagada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pedaços de massa encefálica espalhados pela via pública, onde o crime ocorreu. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do assassinato.

A Polícia Militar foi acionada por moradores que relataram o crime. Os agentes constataram o assassinato e isolaram a área, aguardando a chegada da Polícia Civil e da Científica. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. Pessoas da área repassaram aos militares algumas características do principal suspeito. Após buscas, o suspeito foi localizado e detido em flagrante. Ainda não há informações sobre qual seria a motivação para o crime. Câmeras da área devem auxiliar na elucidação do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.