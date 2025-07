Homem é preso em flagrante ao tentar manter relações sexuais com adolescente, em Belém

Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (29), suspeito do crime de estupro qualificado na forma tentada em Belém. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa.

Segundo relato da vítima, de apenas 14 anos, o crime ocorreu quando o suspeito adentrou ao banheiro onde ela estava e tentou forçá-la a manter relações sexuais, momento em que ela fugiu do local e pediu ajuda da mãe.

Acompanhada da genitora, a adolescente foi à unidade especializada e registrou boletim de ocorrência. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do sujeito que foi deferida pelo juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Após diligências, o homem foi preso e encaminhado para os procedimentos cabíveis.