Passageiro morre e motociclista fica ferido após queda de árvore na estrada da Ceasa, em Belém

Carlos Michael Mendonça Modesto morreu em um acidente registrado na estrada da Ceasa, na noite de terça-feira (29), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Segundo as informações policiais, a vítima estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por uma árvore que caiu na via. O condutor da moto teve ferimentos e foi socorrido por uma ambulância. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Segundo as informações preliminares, o acidente ocorreu por volta de 21h. O passageiro que morreu no local seria um trabalhador da Ceasa, que estava indo para o espaço no momento em que o acidente ocorreu. A árvore caiu e os galhos atingiram as vítimas. O condutor da moto caiu às margens da pista e estava consciente quando foi resgatado pelos socorristas. Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar para auxiliar na situação. A Polícia Científica esteve no local para realizar a remoção do corpo da vítima.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) não foram acionadas para atender à ocorrência na estrada da Ceasa. “Uma equipe esteve no local para vistoria técnica e foi constatado que a árvore estava localizada dentro de um terreno interno, fora da área de domínio público. A Prefeitura reforça que, conforme as diretrizes legais e institucionais, a Semma atua exclusivamente em áreas públicas, não sendo de sua competência a intervenção em propriedades privadas”, comunicou.

Além disso, o órgão ainda ressaltou que a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) tem mapeado pontos na Estrada da Ceasa que receberão melhorias na iluminação pública. “Apesar do grande volume de necessidades no âmbito da zeladoria urbana, limpezas na área já ocorrem desde junho. Na primeira quinzena de agosto, melhorias na iluminação pública da estrada estão previstas para serem implementadas”, encerrou.