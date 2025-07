Criança de três anos morre após cair dentro de poço enquanto brincava no quintal de casa, em Uruará

Uma criança de 3 anos morreu após cair em um localizado no quintal de uma casa, em Uruará, no sudoeste paraense. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (30) em uma residência localizada no bairro Pimentolândia.

De acordo com as primeiras informações, tudo aconteceu enquanto a criança brincava na área do quintal da casa. O menino se aproximou do poço e acabou caindo, sem que a mãe soubesse.

Poucos minutos após o acidente, familiares ainda conseguiram resgatar a criança e a levaram para o Hospital Municipal de Uruará (HMU). Entretanto, o garoto não resistiu e morreu.

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre as condições do poço ou se havia alguma estrutura de proteção no local antes do acidente acontecer. O caso deve ser apurado pela equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Uruará.