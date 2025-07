Enfermeira é encontrada morta em condomínio na avenida Mário Covas, em Ananindeua

Uma mulher foi encontrada morta, na noite de quarta-feira (30), em um condomínio localizado na avenida Mário Covas, em Ananindeua. A vítima foi identificada como Jamille Araújo, enfermeira de 29 anos. De acordo com as autoridades, a principal hipótese é de que a causa da morte tenha sido enforcamento. No entanto, a Polícia Civil, que apura o caso, aguarda o resultado da perícia para confirmar o que aconteceu com ela. Nenhuma possibilidade é descartada.

Inicialmente, a Divisão de Homicídios da PC e a Polícia Científica do Pará (PCEPA) foram acionadas para realizar os primeiros levantamentos no local da morte. Comunicados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), policiais militares também compareceram àquele endereço.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por moradores e confirmou a morte de uma mulher em um apartamento localizado na Rodovia Mário Covas. Os agentes isolaram o local e acionaram os demais órgãos competentes.

A Delegacia de Feminicídio (DEFEM), da PC, vai investigar o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Já a Polícia Científica do Pará comunicou, também por meio de nota, que o corpo da vítima passa por perícia e em seguida será liberado para familiares. O laudo, quando finalizado, será enviado para a Polícia Civil que investiga o caso.