Idosa é encontrada morta em casa no bairro Icuí, em Ananindeua

Uma idosa identificada apenas como "Rosalina", de 76 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (16). O corpo foi localizado por parentes dentro de residência, na avenida Independência, bairro do Icuí, em Ananindeua.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. Agentes da Polícia Científica estão no local para a remoção do corpo. Policiais militares e civis atuam no caso.