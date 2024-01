Polícia investiga morte de paraense encontrada dentro de apartamento no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga a morte de uma paraense identificada como Bruna Guterres, de 22 anos, encontrada dentro do apartamento onde ela vivia, no bairro Tanque, na Zona Oeste da capital carioca. A informação da morte da jovem, natural de Capanema, no nordeste do Pará, começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (15), mas ainda não há confirmação sobre quando exatamente o fato ocorreu.

Pessoas próximas de Bruna afirmam, ainda nas redes sociais, que o caso supostamente se trataria de um feminicídio. A paraense deixa dois filhos de dois e seis anos. As crianças estariam sob os cuidados de uma vizinha no RJ.

A Redação Integrada de O Liber​al procurou a polícia carioca em busca de mais informações e perguntou, por exemplo, qual a linha de investigação, o estado em que o corpo foi encontrado, se havia marcas de violência, bem como se o suspeito já foi identificado e/ou preso. A reportagem, porém, não obteve esse detalhamento.

Por meio de nota, a PCERJ respondeu: “O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque), que aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte. A perícia foi realizada no local e testemunhas vão ser ouvidas. A investigação segue em andamento para elucidar os fatos”.

Familiares e amigos de Bruna realizaram uma campanha para arrecadar valores e trazer o corpo ao Pará. A meta foi alcançada, mas ainda não há detalhes sobre data e horário do traslado. O enterro da jovem deverá ocorrer na cidade de Castanhal, onde vivem os parentes, como divulgou a madrasta da jovem. “Conseguimos o valor total para que possamos fazer o traslado do Rio de Janeiro para Castanhal”, publicou.