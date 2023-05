​​Família de paraense encontrada morta na Itália lamenta falta de apoio: 'Respostas rasas'

Os familiares da paraense Bruna Cancio dos Santos, de 36 anos, encontrada morta na última quinta-feira (25) na Itália, denunciam a falta de ajuda do consulado para entender os trâmites legais e trazer o corpo para o Brasil. A jovem não resistiu ao cair do terceiro andar de um prédio onde morava, na cidade de Rimini.

Em entrevista à CNN, a sobrinha da vítima, Beatriz Dória, afirmou que as autoridades não estão colaborando para que os parentes possam fazer o traslado do corpo de Bruna.“Eles estão dando respostas breves e rasas demais. O consulado não ajuda. A gente está arrasado, esperando a Justiça e queremos resposta”, afirmou.

Ela e a família acreditam que Bruna foi assassinada - uma das hipóteses investigadas pela polícia local. De acordo com Beatriz, a tia planejava vir para o Brasil visitar os familiares no mês de julho deste ano. Bruna era natural do município de Marituba, na Grande Belém, no Pará.

“[...] Uma pessoa que tem planos de se suicidar, jamais faria isso. Acreditamos muito que ela foi assassinada de forma brutal pois havia sangue, vidros, marcas nos braços dela que indicam luta corporal”, disse a sobrinha de Bruna.

O que diz a imprensa italiana?

As informações que estão circulando é que o corpo de Bruna foi encontrado jogado na calçada em frente ao prédio onde ela morava, mas ninguém foi localizado.

O corpo foi removido para análise, bem como encaminhado para uma autópsia e exame toxicológico.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Itamaraty para checar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.