​​Família de paraense morta na Itália pede ajuda para trazer o corpo ao Brasil

Familiares da paraense Bruna Cancio dos Santos, 36 anos, pedem ajuda para trazer o corpo da jovem ao Brasil. Ela foi encontrada morta na quinta-feira (25), ao cair do terceiro andar de um prédio onde morava, na cidade de Rimini, na Itália. Bruna era natural do município de Marituba, na Grande Belém, no Pará.

Ela morava há dois anos na Itália e fazia contato diariamente com a família, além de ajudar financeiramente os parentes. O laudo da polícia italiana deverá apontar a causa e dinâmica da morte. Para os familiares, a jovem foi assassinada.

Segundo a imprensa italiana, a polícia local não descartou ​​as possibilidades de suicídio, queda acidental ou homicídio. Vizinhos teriam visto Bruna tomando cerveja com outras pessoas antes do incidente.

No entanto, ainda conforme a imprensa it​​aliana, quando o corpo de Bruna foi encontrado jogado na calçada em frente ao prédio onde ela morava, ninguém foi localizado. O corpo foi removido para análise, bem como realização da autópsia e exame toxicológico. Imagens de câmeras de segurança deverão ajudar a polícia a esclarecer o que aconteceu.

No Pará, familiares de Bruna acreditam que ela tenha sido morta. Segundo publicação do site Metrópoles, a sobrinha de Bruna, Beatriz Doria, afirmou que os vizinhos de sua tia entraram em contato para prestar solidariedade e contar o que ocorreu. Beatriz afirmou que acredita que foi praticado um homicídio, mas que a família está aguardando o laudo da polícia italiana.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Itamaraty para checar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.