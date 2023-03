Feminicídio: Paraense morta e enterrada no quintal, em Goiás, é sepultada em Bragança (PA)

A paraense Altaise Sousa, encontrada morta no Estado de Goiás, foi sepultada no Município de Bragança, no nordeste do Pará, no domingo (5), em meio à comoção de familiares e amigos ainda chocados com o crime que vitimou essa jovem aos 26 anos de idade. Ela foi morta pelo companheiro que enterrou o corpo de Altaíse no quintal da casa onde moravam. A prisão do acusado se deu a partir do fato de que ele contou em um bar que tinha matado a mulher e a enterrado na Cidade de Anápolis (GO), a 55 quilômetros de Goiânia (GO). Uma pessoa ouviu o relato e acionou a Polícia.

Durante o sepultamento, Altaise Sousa foi homenageada pelos familiares e amigos. Essas pessoas mobilizaram-se para angariar recursos e conseguir trazer o corpo da jovem de Goiás até Bragança

Desaparecimento e revelação

A jovem estava desaparecida há quase um mês, antes de o corpo dela ter sido descoberto pela Polícia em Anápolis (GO). O acusado informou à Polícia que matou a mulher no começo de fevereiro. Ele desferiu golpes de faca na vítima, após o casal ter brigado. O acusado chegou a dizer aos vizinhos que havia se separado de Altaise para disfarçar o desaparecimento da jovem. Ele foi preso na última semana, após o relato sobre o fato em um bar.

Altaise já tinha medida protetiva contra esse homem. Ele já tinha, inclusive, sido denunciado por violência doméstica. A Polícia ainda investiga a participação de uma terceira pessoa no crime.