Tarifa Social: mais de 500 mil famílias no Pará estão aptas ao programa e têm desconto na energia

Um total de 526 mil famílias paraenses estão habilitadas a se cadastrarem no programa "Tarifa Social de Energia Elétrica" e ganharem descontos no pagamento da conta de energia elétrica. Esse quantitativo foi detalhado nesta segunda-feira (29), durante reunião do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e o governador do Pará, Helder Barbalho, em Belém.

"Estávamos discutindo soluções que possam reduzir e baratear a conta de energia no Estado do Pará. Como todo mundo sabe, pagamos uma energia caríssima, apesar de ser um Estado que produz energia, que exporta energia para o Brasil, mas isso tem trazido um sacrifício enorme para a nossa população", afirma o governador Helder Barbalho.

Helder detalha ainda: "Quero chamar atenção das pessoas que estão cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), portanto, as pessoas mais vulneráveis têm direito a requerer a tarifa social. Aqui no Pará, 526 mil domicílios, portanto, 526 mil famílias não solicitaram a tarifa social, o que significa estarem perdendo a oportunidade de reduzir em até 65% a conta de energia".

Na oportunidade, o diretor da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, explicou que a solicitação é gratuita e desburocratizada. "É importante que o consumidor procure a Equatorial Pará e requeira esse direito. É automático. Basta chegar na empresa, mostrar que faz parte do CadÚnico e que vai fazer juízo desse desconto de até 65% à sua conta de energia elétrica", detalha Sandoval.

O programa é regulado pela Aneel e beneficia famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou pessoas que recebam o Benefício da Prestação Continuada (BPC). Os descontos podem diminuir até 65% do valor da conta de energia.

Cadastro

O cadastro na "Tarifa Social" pode ser feito por meio da central de atendimento da empresa, no 0800 091 0196; pelo WhatsApp, no número (91) 3217-8200; ou ainda em uma das agências de atendimento presencial e fazer o cadastro de forma rápida e prática. O cliente deverá informar a conta contrato e seguir as orientações da assistente virtual Clara, informando o número do Número de Identificação Social (NIS), seja do titular da conta, seja de qualquer familiar que more na mesma casa.

NIS

Para fazer o cadastro na "Tarifa Social", é importante que o NIS esteja ativo. Essa informação é dada na Central de relacionamento da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania: 0800 707 2003 ou por meio de consulta da validade do NIS pelo aplicativo para smartphones, "Meu CadÚnico", disponível para Android e IOS.