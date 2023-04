Estudante de direito paraense é morta com facada na barriga no interior de São Paulo

A estudante de direito Márcia Silva de Souza, de 44 anos, natural de Marabá, no sudeste do Pará, morreu após ser atingida com uma facada na região da barriga, na noite do último domingo (16), durante uma confusão em um bar de Limeira, cidade do interior de São Paulo onde a paraense morava. O autor do ataque fugiu do local do crime com a ajuda de um amigo, mas foi localizado e preso em Piracicaba, município vizinho.

A marabaense estava no bar na companhia de amigas no momento do ataque. Testemunhas afirmaram que um artesão que atuava no local alegou que a vítima teria furtado seu celular e, por isso, desferiu o golpe de faca contra ela. Logo depois, porém, ele admitiu ter esquecido o aparelho em casa.

A vítima foi conduzida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Limeira, porém não resistiu ao ferimento e morreu.

Já o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio após ser localizado e confessar o crime. O amigo que o ajudou na fuga também foi apreendido.

Segundo o Debate Carajás, familiares de Márcia Souza informaram que a estudante foi embora de Marabá há mais de 15 anos. A vítima era irmã do conhecido guarda do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) em Marabá, “Moacir”. O corpo está sendo trasladado para Marabá, onde será velado e sepultado. Márcia deixa três filhos.