Corpo de paraense morta pelo ex nos EUA é enterrado em Parauapebas

O corpo da paraense Melyssa Pereira da Costa, 21 anos, morta pelo ex-marido em novembro do ano passado, na cidade de Danbury, nos Estados Unidos, chegou a Parauapebas na madrugada da última sexta-feira (12), por volta das 4h. O enterro foi realizado às 16h, em um cemitério da cidade. A informação foi repassada à reportagem de O Liberal pela mãe da jovem, Franciane Pereira.

“O corpo da minha filha chegou de quinta (11) para sexta-feira (12), aqui em Parauapebas, quatro horas da manhã. Oito horas eles entregaram o corpo para mim e foi enterrado quatro horas [da tarde]. Foi um enterro rápido, a minha filha já tinha passado quase dois meses em cima da terra e não era justo eu prolongar o velório dela. Graças a Deus e ao nosso prefeito, eu consegui fazer o enterro da minha filha”, disse Franciane​.

Melyssa foi morta na madrugada do dia 20 de novembro de 2023, na cidade de Dunbury, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. O suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como Dheraldy Mendes. Após o crime, ele teria tirado a própria vida. O ex-casal deixou um filho de apenas um ano.

A guarda da criança foi oferecida aos pais de Dheraldy. No entanto, o casal alegou não ter condições de ficar com o neto, segundo Franciane. A mãe de Melyssa quer a guarda, mas, como o menino nasceu nos Estados Unidos e não possui registro no Brasil, ela enfrenta uma série de dificuldades para pedir a guarda do menino.

Melyssa e Dheraldy, ambos paraenses, haviam se conhecido em Parauapebas, no sudeste paraense, e decidiram viver em Danbury, em 2020, onde já residiam os pais dele. Contudo, a relação teve um fim repentino quando Melyssa decidiu encerrar o casamento. O ex-marido não aceitava o fim da relação, de acordo com a família da jovem.