Criança é encontrada morta com ração de cachorro na boca; PC investiga morte

A Polícia Civil está investigando a morte de uma criança de 5 anos ocorrida na manhã desta sexta-feira (29), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O menino foi levado por familiares ao hospital regional da cidade, mas chegou sem vida. O fato intrigante é que a criança foi encontrada desacordada com grãos de ração de cachorro na boca.

Embora o consumo de ração de cachorro não seja recomendado para humanos, não está associado a risco de vida. A causa da morte será esclarecida pela investigação policial, com base no relatório de necrópsia. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, familiares relataram que o menino parecia apático no dia anterior e afirmou estar sem fome. Ele participou de atividades na igreja com a avó e, em seguida, foi deixado na casa da tia materna e do marido dela, como de costume.

Os tios informaram à polícia que o menino parecia sonolento, atribuindo isso ao cansaço das brincadeiras na casa da mãe e na igreja. O casal e a criança foram dormir por volta de 22h30. Na manhã seguinte, por volta das 5h30, a tia encontrou o menino caído no chão da sala. Ao tentarem socorrê-lo, notaram farelos de ração de cachorro ao redor da boca e alguns grãos dentro dela. Apesar das tentativas de reanimação, o menino foi levado para o hospital.

Um perito da Polícia Civil examinou a residência, recolhendo uma amostra da ração, e analisou o corpo da criança no hospital, não identificando lesões aparentes. A Polícia Civil iniciou a investigação para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte. O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exame de necropsia.