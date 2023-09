Castanhal: Menino de 4 anos morre afogado em balneário na comunidade Jardim das Flores

Um menino de apenas 4 anos morreu afogado na tarde deste domingo (3) em um balneário, na comunidade Jardim das Flores, bairro do Jaderlândia, na cidade de Castanhal, nordeste paraense. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, onde foi constatada a morte. De acordo com informações da Polícia Militar local, a criança estava sob cuidados dos pais. Eles teriam demorado a perceber o momento do afogamento, segundo testemunhas.

Um vídeo gravado por pessoas que estavam no local mostra o desespero de um homem, possivelmente pai do menino, tentando socorrer a criança. De acordo com as imagens, o homem carrega a criança nos braços e corre em direção a uma casa em busca de ajuda.

Vários clientes do balneário acompanham a movime​ntação e se desesperam. Em outra gravação, a criança aparece sendo levada em uma motocicleta ao hospital. Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte da criança.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais informações sobre o caso. Em nota, a PC informou que “perícias foram solicitadas e o caso é investigado pela delegacia de Castanhal”.