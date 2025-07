Dois homens morrem durante confronto com a PM no bairro da Terra Firme, em Belém

Dois homens não identificados morreram durante confronto policial na última quarta-feira (30) no bairro da Terra Firme, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, as guarnições da PM foram recebidas a tiros por dois suspeitos armados durante uma abordagem na passagem Vera Cruz.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os policiais revidaram e atingiram os suspeitos. Os suspeitos ainda chegaram a ser socorridos e foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, não resistiram aos ferimentos e morreram.

O caso ocorreu enquanto militares do 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM) realizavam rondas nas proximidades da passagem Vera Cruz. Duas armas de fogo foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na Seccional de São Brás.

Em nota, a PM confirmou o caso: “A Polícia Militar informa que guarnições da PM foram recebidas a tiros por dois suspeitos armados durante uma abordagem na Passagem Vera Cruz, bairro Terra Firme”.

“Os policiais revidaram e atingiram os suspeitos. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Duas armas de fogo foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na Seccional de São Brás”, detalha a PM.