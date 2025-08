Incêndio atinge casa de madeira em Moju na manhã desta sexta-feira

Uma casa de madeira pegou fogo na manhã desta sexta-feira (1º), no bairro Bela Vista, em Moju, município do nordeste do Pará. Segundo informações preliminares, o caso foi atendido pelo 29º Grupamento de Bombeiros Militares (29º GBM).

Apesar da rápida atuação do Corpo de Bombeiros, os moradores conseguiram salvar apenas alguns pertences antes que o imóvel fosse completamente consumido pelas chamas.

Casal teria invadido o imóvel e iniciado incêndio

De acordo com testemunhas, por volta das 7h da manhã, um homem acompanhado de uma mulher teria invadido a residência e ameaçado duas mulheres e uma criança que estavam no local. Em seguida, o casal teria ateado fogo na casa.

Vizinhos relataram que o incêndio pode ter sido motivado por vingança, supostamente relacionada à morte de um homem durante intervenção policial ocorrida recentemente nas proximidades. A motivação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Imagens mostram destruição e moradores assustados

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a proporção do incêndio. Uma densa nuvem de fumaça se formou rapidamente, enquanto o fogo consumia o imóvel. Moradores da área ficaram assustados com a situação. Não há registro de feridos até o momento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.

