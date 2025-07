Criança de 3 anos morre após incêndio atingir casa em São Domingos do Capim

Uma tragédia marcou a noite de segunda-feira (28), no município de São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. Uma criança de apenas 3 anos de idade morreu em um incêndio registrado em uma residência localizada na rua Veiga Cabral. A vítima foi identificada como Ávila Vitória Furtado dos Santos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo da menina foi encontrado dentro da casa após o controle das chamas. Assim que tomaram conhecimento da ocorrência, os policiais se deslocaram até o local e foram informados por moradores da área de que havia uma criança dentro da residência. Quando chegaram, o fogo já havia sido contido, mas não houve tempo de socorrer Ávila.

O Corpo de Bombeiros confirmou que a criança acabou ficando presa dentro do imóvel. Informou também que o fogo foi controlado e uma perícia foi solicitada para determinar as causas do sinistro.​

Familiares relataram aos militares que o incêndio pode ter começado após um curto-circuito em um ventilador que estava ligado no quarto onde a criança dormia sozinha.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se uma investigação foi instaurada, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.