Incêndio termina com homem morto em São Miguel do Guamá

Um incêndio em uma casa registrado na madrugada de segunda-feira (28/7), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, terminou em morte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como José Augustinho Pinho Araújo, 51 anos. Por enquanto, o que ocasionou o fogo é um mistério.

A PM foi acionada ao caso pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que controlou o sinistro. Após o episódio ter sido contido pelo CBMPA, os militares encontraram o corpo de José carbonizado no imóvel.

Para a Polícia Militar, familiares relataram que a vítima sofria de transtornos mentais. A Polícia Civil foi informada sobre o incidente. A PM orientou que os parentes realizassem um boletim de ocorrência relacionado ao caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC com relação ao ocorrido. Em nota, a instituição informou que a delegacia de Santa Maria instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do incêndio que resultou na morte de José. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.