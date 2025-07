Saiba quem são as vítimas do acidente que matou cinco pessoas na PA-275, em Curionópolis

Foram identificadas na noite desta segunda-feira (28) as vítimas do grave acidente de trânsito ocorrido na tarde hoje (28), na PA-275, entre os municípios de Parauapebas e Curionópolis, no sudeste do Pará. A colisão envolveu dois carros e um caminhão desgovernado que transportava tubos de gás hospitalares. Cinco pessoas morreram na hora.

Quem são as vítimas do acidente na PA-275?

Gabrielly Martins Camargos, 36 anos – empresária reconhecida na região de Parauapebas;

Lucas Carvalho de Carvalho, 45 anos – engenheiro e esposo de Gabrielly, atuava em projetos ligados ao saneamento básico em Parauapebas;

Luciana Freire Pontes Rogério, 43 anos – professora;

Carlos Frederico da Costa, 45 anos – companheiro de Luciana;

Jessica da Silva Paulino – estava em um segundo veículo que pegou fogo após a colisão.

Outras vítimas ficaram feridas

Além das cinco pessoas que morreram, outras quatro vítimas ficaram feridas, entre elas uma criança. Elas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Curionópolis, mas seus nomes e estados de saúde não foram divulgados até o momento.

Dinâmica do acidente

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão que causou o acidente perdeu o controle e atingiu veículos que estavam parados na pista por conta de um sistema de “Pare e Siga” instalado devido a obras. Um dos carros, um Volkswagen Taos, foi totalmente destruído com quatro das vítimas mortas (Gabrielly, Lucas, Luciana e Carlos). O outro carro, um Peugeot, pegou fogo após a colisão. Nele, estavam Jessica Paulino e três pessoas que conseguiram sobreviver. Um segundo caminhão envolvido, que carregava botijões de gás, conseguiu sair da pista e evitou mais mortes. O motorista também foi encaminhado para receber atendimento médico.

Motorista fugiu

Segundo testemunhas, o motorista do caminhão responsável pela colisão fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.

Investigação em andamento

A Polícia Civil de Curionópolis abriu inquérito para investigar o caso. Perícias estão sendo realizadas e testemunhas já começaram a ser ouvidas.