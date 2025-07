Incêndio de grandes proporções destrói casas no bairro da Pedreira, em Belém

Um incêndio de grandes proporções destruiu duas residências de madeira na noite desta segunda-feira (28), no bairro da Pedreira, em Belém. O caso foi registrado na avenida Visconde de Inhaúma, entre as travessas Timbó e Estrela. Pelo menos duas equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas. Não houve feridos. As causas do incêndio são desconhecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e o desespero de moradores vizinhos ao imóvel atingido. Uma densa cortina de fumaça pôde ser vista a longa distância.

De acordo com o tenente Sanches, do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na parte lateral e nos fundos de uma das casas. ​“A priori, a gente teve um incêndio em duas residências. Ele começou na parte lateral e detrás, da residência detrás”, explicou o oficial.

A primeira viatura a chegar foi do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que iniciou o combate ao fogo pela lateral direita e pelos fundos do imóvel. Em seguida, uma equipe do 1º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) reforçou o trabalho e conseguiu acesso também pela lateral esquerda e pelo interior da residência.

“Conseguimos conter esse incêndio em aproximadamente 20 minutos. A atuação foi bem rápida”, afirmou Sanches.

Os imóveis tiveram perdas totais. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Apesar da destruição causada pelas chamas, ninguém ficou ferido. “Graças a Deus, não tivemos perdas humanas, somente materiais”, destacou o tenente. Segundo ele, inicialmente acreditava-se que o fogo havia atingido apenas uma casa, mas os moradores confirmaram que eram dois imóveis conjugados: na frente morava o filho, e nos fundos, a mãe.

Os imóveis ficaram totalmente destruídos. A Defesa Civil Municipal e a perícia dos bombeiros foram acionadas para apurar as causas do incêndio. “O perito vai se deslocar para o local e vai apurar as prováveis causas do incêndio. Vamos dar apoio também aos moradores”, finalizou Sanches.