Caminhão desgovernado atinge automóveis e mata 5 pessoas na PA-275, em Curionópolis

Cinco pessoas, que não tiveram os nomes divulgados até agora, morreram em um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões e dois carros nesta segunda-feira (28/7), na PA-275, na entrada de Curionópolis, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um caminhão desgovernado, que transportava tubos de gás hospitalares, atingiu os outros automóveis enquanto estavam parados na rodovia. Cinco pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas.

A PM foi acionada ao caso por volta das 12h e se deslocou até a via. Assim que os militares chegaram no local, constataram o episódio. Todo o trecho foi isolado pelos agentes.

No momento do sinistro, a estrada estava sinalizada com “Pare e Siga”, por conta de uma manutenção. De acordo com a PM, um dos carros envolvidos no acidente era um Volkswagen Taos da cor prata, que era ocupado por quatro pessoas. Nenhuma delas sobreviveu.

A outra pessoa que morreu com a batida estava em um Peugeot, que pegou fogo após a colisão. Mais três pessoas estavam nesse automóvel e conseguiram sobreviver. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Curionópolis pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme as autoridades, o condutor do segundo automóvel de carga, que levava botijões de gás e também sobreviveu, jogou o caminhão para fora da pista com intuito de escapar do impacto com o outro caminhão.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles, é possível ver uma ambulância do Samu socorrendo as vítimas e também uma viatura da PM prestando apoio na ocorrência. “Pessoal, acidente fatal próximo de Curionópolis”, diz o cinegrafista amador.

Ainda segundo a PM, testemunhas relataram que o motorista suspeito de ocasionar o sinistro fugiu. Até o momento, ele não foi localizado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.