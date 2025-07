Corpo em decomposição é encontrado em areal de Castanhal

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na noite desta segunda-feira (28), no “Areal do Cairus”, na Vila de Iracema, zona rural do município de Castanhal, no nordeste paraense.

De acordo com informações da Polícia Militar, o cadáver foi localizado por trabalhadores da área por volta das 19h. A vítima, que ainda não foi identificada, seria um homem que, segundo relatos de moradores da região, vivia escondido nas matas próximas ao areal e não mantinha contato com os funcionários do local.

O caso foi comunicado ao Núcleo Integrado de Operações (NIOP), que constatou a veracidade das informações recebidas e deu início aos procedimentos cabíveis para a remoção do cadáver.

O caso será investigado e esclarecido pela Delegacia de Polícia Civil do município, que também trabalha para identificar familiares do homem.