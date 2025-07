Mulheres são presas dentro de carro utilizado para assaltos em Santarém

Adriane Lopes Silva e Wina Oliveira da Silva foram presas na madrugada desta terça-feira (29/7), na avenida Fernando Guilhon, em Santarém, oeste do Pará. Elas estavam em um carro utilizado para cometer vários assaltos na região.

O 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) recebeu informações sobre o automóvel, que se tratava de um Volkswagen cor prata. Segundo o portal O Impacto, dentro do carro foram encontradas petecas de entorpecentes, aparelhos celulares, porta-cédulas, arma de fogo, dinheiro e munições.

Todo o material foi encaminhado juntamente com as suspeitas até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Na delegacia, as duas negaram participação nos crimes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Pela manhã, a dupla foi encaminhada ao Complexo Penitenciário de Santarém, onde fica à disposição do Poder Judiciário, ainda conforme O Impacto.