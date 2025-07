Trio é preso por furto e receptação de perfumes em Belém

A Polícia Civil do Pará, através da Seccional Urbana da Pedreira, prendeu, na segunda-feira (28), três suspeitos pelo crime de receptação ocorrido no último dia 25 de julho em Belém.

Após diligências, as equipes responsáveis identificaram o autor do crime através das imagens do circuito de monitoramento. Os investigados subtraíram duas caixas de perfume e outros cosméticos do interior de um carro.

Após ser interrogado, um dos presos confessou o crime e informou sobre os comparsas, que foram localizados e presos. Os três já estão à disposição da Justiça.