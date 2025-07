Após ser seguido, homem é morto a tiros em Brasil Novo, no sudoeste do Pará

Um homem identificado como Anderson Fernandes Coelho, de 41 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (29), no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima estava sendo seguida e foi baleada na rua da casa onde morava por um homem ainda não identificado. A Polícia Civil investiga o crime.

“Equipes da delegacia de Brasil Novo apuram as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

O assassinato foi registrado por volta de 15h50, no bairro Vitória Régia. A Polícia Militar foi acionada por moradores, que relataram que havia um homem baleado na esquina das travessas 7 com a 8. Quando os agentes chegaram ao endereço, encontraram a vítima morta. Os relatos de testemunhas indicam que Anderson estava há cerca de 50 metros da casa onde morava e não percebeu que estava sendo seguido pelo suspeito. O homem se aproximou e fez vários disparos de arma de fogo contra a vítima. O executor fugiu após o crime.

Ainda de acordo com os relatos iniciais, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve na cena do crime, mas somente confirmou o óbito. A Polícia Civil foi acionada e deu início às investigações. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a perícia no local. Foram recolhidos cinco estojos de munição calibre 9 mm, que serão encaminhados para análise pericial. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal.