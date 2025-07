Foragido por homicídio, roubo e tráfico é preso em fazenda no interior do Pará

Um homem foragido da Justiça pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas foi preso em Senador José Porfírio, no sudeste paraense, nesta quarta-feira (30). A ação foi resultado de um mandado de prisão que já estava em aberto contra o acusado e ocorreu por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios de Marabá durante a operação “Belo Monte”.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado e capturado em uma fazenda. Com ele foram encontrados uma pistola de calibre 9mm, dois carregadores e 13 munições de calibre 9mm. O homem portava uma cédula de identidade falsa em nome de outra pessoa.

E ainda, outros dois aparelhos celulares foram apreendidos no local. O suspeito foi preso e conduzido até a unidade policial para as medidas necessárias.

Além disso, também atuaram na prisão, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais e do Pará, além do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) do Ministério Público do Estado do Pará.