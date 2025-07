Tentativa de assalto termina com um suspeito preso e arma apreendida no Telégrafo, em Belém

Uma tentativa de assalto foi registrada na Avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém, na tarde desta quinta-feira (31). Segundo os relatos policiais, uma viatura se deparou com o suspeito durante a fuga do crime e houve rápida perseguição. O homem foi detido na travessa Djalma Dutra e uma arma de fogo foi apreendida.

De acordo com a polícia, o caso ocorreu por volta de 14h. Ainda não há informações se o suspeito tentou assaltar uma pessoa ou um estabelecimento comercial. No entanto, de acordo com testemunhas, quando o suspeito teria anunciado o roubo, um homem armado, com identidade desconhecida, teria aparecido e efetuado um disparo para impedir o crime.

O suspeito de assalto foi baleado na perna, mas teria conseguido correr para fugir dos tiros e acabou encontrando a viatura da PM. Ele ainda tentou continuar a fuga, mas foi alcançado pelos militares na travessa Djalma Dutra. Uma arma de fogo foi apreendida com o suspeito. Testemunhas ainda informaram que um segundo suspeito estaria na tentativa de assalto. No entanto, não há informações se ele conseguiu fugir.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.