Dupla suspeita de latrocínio no Maranhão é presa em Altamira

Dois homens suspeitos de envolvimento no crime de latrocínio registrado no estado do Maranhão foram presos após serem localizados em Altamira, no sudoeste do Pará. A captura ocorreu na quinta-feira (31), após uma ação conjunta entre as Delegacias de Homicídios da Polícia Civil paraense e a PCMA. Conforme as informações policiais, o crime investigado aconteceu em 19 de julho deste ano na comunidade de Jamari, na zona rural de Turiaçu, no oeste maranhense.

"A Polícia Civil do Pará informa que foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra dois investigados por um latrocínio ocorrido no Maranhão. Os suspeitos foram apresentados na Seccional Urbana de Altamira e estão à disposição da justiça brasileira", comunicou a PC.

O latrocínio vitimou um homem identificado como Leonel, morto com disparos de arma de fogo na cabeça. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pelo roubo de R$ 175. Desde o início das investigações, os dois suspeitos haviam saído da cidade e estavam sendo investigados. No entanto, foram localizados em uma residência no Reassentamento Urbano Comunitário (Ruc) Tavaquara, na área rural de Altamira.

As autoridades chegaram ao paradeiro da dupla após troca de informações com a polícia maranhense. Durante a ação no imóvel, um aparelho celular foi apreendido e deve contribuir para o avanço das apurações. De acordo com relatos policiais, a arma utilizada na execução, um revólver calibre 32, permaneceu na região onde ocorreu o crime, no estado vizinho. As investigações seguem em andamento para esclarecer detalhes sobre a atuação do trio e apurar se há outros envolvidos no crime.