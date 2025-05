Polícia Civil investiga morte de casal em Mosqueiro

A Polícia Civil do Pará investiga a morte de Joeli Ramos Rocha, de 23 anos, e de David Salomão Ruiz, 53. Os dois tinham um relacionamento e foram encontrados mortos nesta sexta-feira (16/5), em uma casa na passagem Costa e Silva, no bairro Carananduba, Mosqueiro, distrito de Belém.

Segundo a Polícia Militar, o 25º Batalhão (BPM), responsável pelo policiamento na área, foi acionado ao caso depois que vizinhos relataram terem escutado uma briga de casal. Quando a PM chegou no endereço e foi até a casa, alvo da denúncia dos moradores, encontrou Joeli e David mortos em um dos cômodos. De acordo com as autoridades, o casal foi encontrado enforcado.

Após a confirmação da morte do casal, a Polícia Civil também foi comunicada sobre o ocorrido e se deslocou até o local. No imóvel, os agentes perceberam que não havia sinais de luta corporal ou marcas de sangue que pudessem indicar as circunstâncias da morte dos dois.

Ainda segundo as autoridades, o casal estava se separando. Por isso, uma das linhas de investigações é de que David possa ter matado Joeli e depois tirado a própria vida. No entanto, nenhuma hipótese é descartada pela Polícia Civil, que apura o caso por meio da Seccional de Mosqueiro.

Por nota, a PC informou que “apura as circunstâncias das mortes Joeli Ramos Rocha e David Salomão Silva Ruiz. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações”.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.