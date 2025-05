Terceiro suspeito de envolvimento na morte de investigador da PC é morto em Belém

Um homem identificado como Fábio Rafael Araújo Duarte morreu na manhã desta quinta-feira (15), durante uma troca de tiros com policiais civis no bairro do Maracacuera, em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo informações da Polícia Civil, Fábio era suspeito de envolvimento no assassinato do investigador Ediel Bittencourt, ocorrido no último sábado (10), no bairro do Guamá.

De acordo com as investigações, Fábio Rafael seria o piloto da motocicleta utilizada na ação criminosa que resultou na morte do policial. Ele é o terceiro suspeito a morrer em confrontos com a polícia desde o dia do crime. No sábado (10)​, Matheus Mendes Farias foi morto após entrar em confronto com os agentes. No dia seguinte, domingo (11), Alice da Silva Wanzeler também morreu durante uma intervenção policial. Ambos, segundo a polícia, seriam integrantes de uma facção criminosa.

Ainda segundo informações policiais, Fábio estava escondido em um bar em Icoaraci. Ao perceber a aproximação de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), ele tentou fugir efetuando disparos contra os policiais. Durante a troca de tiros, foi atingido. Fábio chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Relembre o caso

O assassinato do investigador da Polícia Civil Ediel Bittencourt ocorreu no último sábado (10). O crime ocorreu por volta das 6h30, no bairro do Guamá, quando a vítima deixava a esposa em um ponto comercial da família.

Ediel foi executado com cerca de 12 disparos na travessa Augusto Corrêa, próximo à passagem Marinho. Câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo, caminhou em direção à vítima, que levantou os braços em sinal de rendição, e efetuou os tiros à queima-roupa. Nada foi roubado da vítima, segundo a polícia e como mostram as próprias imagens.