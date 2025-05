Foragida por abandono de incapaz e maus-tratos é presa na Bahia após mandado expedido no Pará

Uma mulher investigada pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos foi presa nesta quinta-feira (15), no município de Alagoinhas, no interior da Bahia. A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Tucuruí, no sudeste do Pará.

A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil do Pará, com atuação integrada da Superintendência Regional, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), da Seccional Urbana e da Delegacia de Homicídios de Tucuruí. As diligências contaram com o apoio da 2ª Coordenadoria de Polícia do Interior e da Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Alagoinhas, ambas da Polícia Civil da Bahia (PCBA).

Segundo informações da polícia, a mulher estava foragida desde 2023. Após a troca de informações entre os órgãos de segurança dos dois estados, foi possível localizá-la e efetuar a prisão.

A acusada está custodiada e segue à disposição do Poder Judiciário para os desdobramentos do processo.