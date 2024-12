Caso Kellen Thaynara: ex-marido de jovem questiona o local do desaparecimento

Durante o velório de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, que ocorreu nesta quarta-feira (18/12), o ex-namorado da jovem comentou sobre a discordância do local onde supostamente ela desapareceu. ‘Nara’, como era carinhosamente chamada pelos amigos e família, foi encontrada morta boiando na Baía do Guajará, na terça-feira (17), após desaparecer durante um passeio de lancha pelo Combu.

Conforme Jairo Maiker, ex-companheiro de Kellen Thaynara e pai do único filho da jovem, a família pede que as circunstâncias da morte sejam investigadas. “Eu falo sobre um questionamento do caso. Tive uma conversa com um bombeiro que achou o corpo e ele me disse que, pela experiência de trabalho, toda a questão de afogamento leva um prazo mínimo de 24 horas para o corpo boiar. Tanto que quando eu sai da delegacia e voltei pra marina de novo, a gente voltou em busca de encontrar ela com vida. Em nenhum momento a gente tinha esperança de buscar o corpo, porque o bombeiro falou que se o corpo fosse boiar, ele só iria boiar pela parte da noite de terça. Assim, só iríamos encontrar na quarta-feira”, relatou.

Ainda conforme Jairo, o que lhe causa estranheza é o horário que realizaram a localização e o local onde o corpo estava. “O bombeiro explicou que, quando o corpo se afoga, ele afunda e fica submerso onde ele se afogou. Com 24 horas que ele vai começar a criar gaze, vai subir e aí sim a correnteza vai levando. A Nara se afogou na prainha. Encontraram ela boiando em menos de dez horas de tempo próximo ao portal da Amazônia. Ou seja, uma distância muito grande que o bombeiro falou ter percorrido, em muito pouco tempo. Não bate o cálculo que eles falaram. De onde ela se afogou, era praticamente impossível. Ela se encontrava quase em frente ao Portal da Amazônia, boiando no meio da Bahia, e o primeiro relato do ribeirinho que encontrou um corpo feminino boiando foi por volta de 6h30 da manhã”, explica Jairo.

Em nota enviada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na terça-feira (17), foi informado que o corpo da vítima foi encontrado por pescadores, aproximadamente às 8h30 da terça-feira, 17, na baía do Guajará, próximo à ilha das Onças. Também comunicaram que o Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) fez a remoção e o entregou à Polícia Científica. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado pela Seccional de São Brás. “Testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.

Local onde ocorre o velório de Kellen Thaynara. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Despedida

O corpo de Kellen Thaynara foi velado e sepultado nesta quarta-feira (18/12). Vários amigos e familiares da jovem estiveram no local onde ocorria a cerimônia fúnebre.