Caso Kellen Thaynara: Veja detalhes dos depoimentos dos ocupantes da lancha onde a jovem estava

A reportagem do Grupo Liberal confirmou, por meio de uma fonte ligada ao caso, a identidade das pessoas que estavam na lancha de onde a jovem Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, desapareceu na noite da última segunda-feira (16). O corpo dela foi encontrado na manhã desta terça (17), nas proximidades da ilha das Onças, em Barcarena. Entre os participantes do passeio estavam Paulo Sérgio Bento Cardoso, dono da lancha que logo após o ocorrido desativou as redes sociais; Brena Roberta Oliveira Silva; Stefanie Jardim Castro; Bruno Henrique, conhecido da vítima; e Herison Quaresma Passos, que pilotava a embarcação no momento do ocorrido. A reportagem deixa aberto o espaço para posicionamento dos citados.

O que disse Stefanie Jardim Castro?

O Grupo Liberal também teve acesso ao depoimento prestado por Stefanie Jardim Castro na madrugada desta terça-feira (17), na sede da Seccional do Guamá. Em seu relato à polícia, Stefanie afirmou que participou do passeio de lancha a convite de Bruno Henrique, com quem já havia saído em outras ocasiões. Ela informou que estava dentro da lancha quando soube que uma das participantes, que estava no flutuante “Sabor da Prainha”, havia pulado no rio e não retornado. Segundo Stefanie, na ocasião, ela desconhecia o nome da vítima e só veio a saber na unidade policial que se tratava de Kellen Thaynara.

Stefanie destacou em depoimento que todos os participantes estavam ingerindo bebidas alcoólicas, com exceção do marinheiro Herison. Ela mencionou que Kellen estava bebendo cerveja desde o início do evento, por volta das 17h. O passeio começou em uma marina localizada na avenida Bernardo Sayão.

Ainda de acordo com Stefanie, Kellen era convidada de Bruno Henrique e participava do passeio pela primeira vez, ao que ela tinha conhecimento. Ela relatou ainda que, no fim da tarde, outros participantes chegaram a pular do flutuante para tomar banho no rio, aproveitando a maré baixa. No entanto, no momento em que Kellen pulou, Stefanie estava dentro da lancha e não presenciou o ocorrido. Ela soube apenas que a jovem teria pulado sozinha.

Após o desaparecimento, Bruno Henrique acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que compareceram ao local e iniciaram as buscas, mas sem sucesso. Stefanie contou ainda que, ao ouvir Bruno gritar que Kellen havia pulado no rio, ela e outros participantes se mobilizaram para procurá-la. Stefanie saiu da lancha em direção ao flutuante, onde utilizou a lanterna de seu celular para tentar localizar a jovem. Segundo ela, outras pessoas também procuravam pela vítima no rio, usando lanternas e luzes de celulares, mas não conseguiram encontrá-la devido à escuridão.

O que disse o dono da lancha?

A reportagem do Grupo Liberal também teve acesso ao depoimento de Paulo Sérgio Bento Cardoso, dono da lancha envolvida no desaparecimento de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu.

Em seu relato à polícia, Paulo afirmou que estava realizando um passeio em sua lancha na companhia de seu amigo Bruno Henrique, responsável por organizar o evento, e de outros convidados. Segundo ele, a embarcação estava ancorada em um flutuante denominado “Sabor da Prainha” no momento em que uma das participantes decidiu dar um mergulho no rio. Paulo relatou que a jovem, posteriormente identificada como Kellen Thaynara, pulou sozinha no rio, mas não retornou do mergulho.

Assim como Stefanie, Paulo também alegou que só soube o nome da vítima posteriormente, na delegacia. Ele relatou ainda que todos os participantes, com exceção do marinheiro Herison, estavam consumindo bebidas alcoólicas desde o início do evento, por volta das 16h30.

Paulo contou à polícia que foi a primeira vez que viu Kellen pessoalmente, uma vez que ele apenas a conhecia pelas redes sociais, acompanhando o trabalho da jovem no ramo de compra e venda de automóveis.

Em seu depoimento, Paulo relatou que, mais cedo, outros participantes chegaram a pular do flutuante para tomar banho no rio. No entanto, no momento em que Kellen pulou, ela foi a única a fazer isso, pois os demais convidados que estavam no flutuante recusaram o convite dela para mergulhar.

Após o desaparecimento da jovem, Paulo afirmou que todos os participantes realizaram buscas no local, mas não obtiveram sucesso. De acordo com ele, Bruno Henrique, organizador do evento, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros cerca de uma hora após o ocorrido. As equipes compareceram ao local e deram início às buscas por Kellen Thaynara, sem sucesso.

O que disse o piloto da embarcação?

Herison Quaresma dos Passos, piloto da lancha onde Kellen Thaynara Nascimento de Abreu desapareceu na noite de segunda-feira (16), prestou depoimento à polícia e relatou detalhes sobre o ocorrido. Ele afirmou ser o marinheiro responsável pela embarcação “RT Multimarcas”, modelo NX 28 Extrema, de cor branca e bege, de propriedade de Paulo Sérgio Bento Cardoso. Na versão de Herison, o passeio teve início por volta das 16h, com partida de uma marina localizada na avenida Bernardo Sayão. Segundo Herison, além dele, estavam na lancha dois homens e três mulheres. Ele disse conhecer apenas o proprietário do barco e apontou que todos os passageiros (menos ele) ingeriam bebida alcoólica, enquanto ele permanecia sóbrio e atento ao que acontecia.

A embarcação ancorou no flutuante “Sabor da Prainha”, onde o grupo permaneceu até cerca de 2h da manhã. Ainda de acordo com Herison, por volta das 21h45, uma das tripulantes, identificada por ele como “Nara”, relatou estar com calor e, de forma espontânea, se jogou no rio para tomar banho. O marinheiro afirmou que não estava próximo no momento do mergulho e que outros participantes teriam aconselhado Kellen a não entrar na água naquele horário, devido à escuridão. Ele disse ainda que o estabelecimento comercial já estava fechado e que apenas o vigilante permanecia no local.

Diferente do depoimento de Stefanie, Herison relatou que a lancha estava atracada e vazia quando Kellen pulou no rio, pois todos os demais participantes estavam no flutuante, bebendo e se divertindo. Ele explicou que, logo após o mergulho, Kellen não foi mais vista, e que todos os participantes realizaram buscas no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida e iniciou as buscas formais. Segundo Herison, os bombeiros informaram que a forte correnteza no rio dificultava os trabalhos, levando à suspensão das buscas durante a madrugada. As operações seriam retomadas na manhã de terça-feira (17).

O que disse Brena Roberta Oliveira Silva?

Brena Roberta Oliveira Silva, uma das testemunhas do desaparecimento de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, prestou depoimento à polícia e relatou que foi convidada por um conhecido chamado Bruno para o passeio, que começou por volta das 16h, com saída de uma marina localizada na avenida Bernardo Sayão. Segundo ela, a lancha chegou ao flutuante denominado “Sabor da Prainha” por volta das 17h, onde o grupo permaneceu até o momento do desaparecimento de Kellen.

De acordo com o depoimento, Kellen Thaynara começou a consumir bebida alcoólica logo no início do evento. Brena informou que todos os participantes ingeriam bebidas alcoólicas, com exceção do marinheiro Herison Quaresma dos Passos, responsável pela condução da embarcação.

Por volta das 21h, segundo Brena, Kellen anunciou que iria dar um mergulho e pulou sozinha do flutuante para o rio. Brena afirmou que, ao contrário de momentos anteriores, quando outros participantes também haviam entrado na água para tomar banho, dessa vez Kellen foi a única a mergulhar. Após o salto, a jovem não voltou à superfície.

No passeio estavam Brena, Kellen, outra mulher, Bruno, um amigo dele, e o marinheiro. Brena informou que só soube o nome completo de Kellen na delegacia e relatou que era a primeira vez que via a jovem, que havia sido convidada por Bruno, organizador do evento.

Na versão de Brena, após o desaparecimento, Bruno acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que compareceram ao local e iniciaram buscas pela jovem, sem sucesso.

O que disse o organizador do passeio?

Bruno Henrique Lopes de Oliveira, organizador do passeio de lancha onde a jovem Kellen Thaynara Nascimento de Abreu desapareceu na noite de segunda-feira (16), prestou depoimento à polícia e confirmou detalhes sobre o ocorrido. Segundo Bruno, o evento começou por volta das 16h30, com saída de uma marina na avenida Bernardo Sayão, e contava com a presença de seis pessoas: ele, Kellen Thaynara, Stefanie Jardim, Brena Roberta, o marinheiro Herison Quaresma, e Paulo Sérgio Bento Cardoso, proprietário da embarcação.

A lancha ancorou no flutuante “Sabor da Prainha”, onde o grupo permaneceu durante o evento. Bruno relatou que todos os participantes, com exceção do marinheiro, consumiam bebidas alcoólicas desde o início do passeio. Ele confirmou que, mais cedo, outros participantes, incluindo ele e Kellen, mergulharam no rio para tomar banho.

Por volta das 21h, Kellen informou que iria dar mais um mergulho e pulou sozinha do flutuante para o rio. Bruno afirmou que nenhum outro participante aceitou o convite dela para entrar na água naquele momento. Após o mergulho, Kellen não retornou à superfície.

Segundo o depoimento, buscas foram realizadas no local com a ajuda do marinheiro e do responsável pelo flutuante, que se jogaram no rio para tentar localizar a jovem. No entanto, os esforços não tiveram sucesso. Bruno acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local cerca de uma hora e meia depois e iniciaram as buscas formais. Apesar disso, Kellen Thaynara ainda não foi localizada.