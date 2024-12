Sepultamento de Kellen Thaynara é marcado por comoção entre amigos e familiares

O corpo de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, foi sepultado no final da manhã desta quarta-feira (18/12), em um cemitério particular de Marituba. A jovem morreu ao desaparecer durante um passeio de lancha ao Combu. O corpo foi localizado na manhã de quarta-feira (17/12) na Baía do Guajará. Usando camisas brancas com a foto da jovem, familiares e amigos lamentaram a morte precoce e repentina.

O velório da jovem ocorreu em uma residência no bairro do Paar, em Ananindeua, ainda durante a manhã desta quarta-feira (18/12). Logo depois, o cortejo saiu para o sepultamento.

Várias pessoas participaram do sepultamento de Kellen Thaynara. Para homenagear a jovem, na camisa feita pela família estava a frase: “Sua ausência é sentida a cada dia, mas suas lembranças permanecem vivas em nossos corações.”

kellen-thaynara Foto: Ivan Duarte | O Liberal

No local do sepultamento a família preferiu permanecer próximo ao corpo e não conversou mais com a imprensa. Por volta de 12h o corpo foi sepultado ao som de hinos e palavras de despedida da família.