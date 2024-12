Caso Kellen Thaynara: último contato da jovem com a mãe foi na tarde do desaparecimento

A artesã Elizabeth Nascimento, de 58 anos, mãe de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, 26, que foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) após desaparecer durante um passeio de lancha, contou que o último contato com a filha foi na tarde antes do desaparecimento da jovem, na segunda-feira (16), e soube que ela estava desaparecida ainda na madrugada de terça. A moça desapareceu na região da ilha do Combu, em Belém.

“O último contato que eu tive com ela foi ontem [segunda] à tarde. Ela [Kellen] estava me falando que estava lá nessa lancha com os amigos. E que ela não ia demorar [a voltar]. Mas, foi então que não apareceu mais. Aí eu já vim saber, já de madrugada [do desaparecimento]. A minha filha [irmã da Kellen] foi lá. Não tinha aparecido o corpo ainda. E eu não acredito que ela tenha pulado e se jogado. Quero a verdade”, relata a mãe da jovem.

VEJA MAIS

Elizabeth lembra, ainda, que faz aniversário no dia 26 de dezembro e que Kellen estava organizando o Natal e o aniversário da mãe. Agora, Elizabeth aguarda os próximos passos da investigação: "E que os culpados sejam presos. Tenho certeza que a polícia vai investigar e vai achar o verdadeiro culpado. Quero justiça". "Ela era uma boa filha. E uma boa mãe. Ela deixou uma criança de dois anos. E trabalhava. E era uma ótima filha. Uma maravilhosa filha", completa a Elizabeth ao lembrar da convivência com Kellen.