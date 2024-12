Corpo de Kellen Thaynara é liberado pela Polícia Científica na tarde desta terça-feira

O corpo de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, 26 anos, que foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) após desaparecer durante um passeio de lancha nas proximidades da ilha do Combu, foi liberado pela Polícia Científica por volta das 16h20 desta terça. Familiares aguardavam pela liberação desde as primeiras horas da manhã em frente ao prédio do órgão.

VEJA MAIS

Agora, o velório da jovem seguirá na casa de familiares do ex-marido, no Conjunto Paar, em Ananindeua. Já o sepultamento será realizada em um cemitério particular em Marituba, com horário a definir. Segundo os familiares da vítima, a causa da morte foi por afogamento, conforme o laudo entregue pela Polícia Científica. No entanto, não foi definido de que forma o incidente teria ocorrido.

A cunhada da Kellen, Roziane Fima, de 38 anos, reforça a causa da morte por afogamento, de acordo com as informações do médico legista que cuidou do caso. “Ele não pôde confirmar para a gente o que ocasionou esse afogamento. Ele foi sucinto com isso. E que os hematomas no corpo dela foi devido às circunstâncias da morte”, detalha ela.

“E ainda que não tem como confirmar as demais causas da morte, se houve violência e tudo mais. Foram feitos os exames e sairão com 30 dias, para ver se ela teve relação sexual, se fez uso de álcool, a quantidade, e se fez uso de droga. [Até o momento] não tem muita novidade”, completa a cunhada da vítima.