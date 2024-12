Caso Kellen Thaynara: dono de lancha apagou as redes sociais, diz delegado

O dono da lancha onde estava Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, jovem que morreu em um passeio no Combu, apagou as redes sociais. A informação, repassada nesta terça-feira (17/12) pelo Delegado Silvio Garcia, titular da seccional do Guamá, foi colhida após conversa com os familiares da jovem. O caso está sendo investigado.

VEJA MAIS

De acordo com o delegado, os familiares e amigos de Kellen Thaynara relataram que os perfis do dono da lancha, que não foi oficialmente identificado, desapareceram.

“Os parentes e amigos da moça informaram que o dono da lancha estranhamente apagou as redes sociais. Eu ainda não fui verificar a situação. Mas, mesmo que ele tenha apagado, o celular dela (Kellen Thaynara) está com a polícia. Ele disse que seguia ela (nas redes sociais)”, detalhou Silvio Garcia.

Todos os ocupantes da lancha foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados. Os depoimentos colhidos e as demais informações serão repassadas para a DH.

“A Delegacia de Homicídios vai receber todos os documentos, licitações e vai assumir o caso. Eles vão se ater aos detalhes sobre o ocorrido para identificar as informações. Os depoimentos foram colhidos e no decorrer das investigações, acredito eu, as testemunhas serão chamadas novamente. Os depoimentos sobre o que ocorreu são semelhantes e depois de chamar as pessoas para relatarem de novo o que aconteceu, aí poderá ser descoberto algum ponto de divergência”, informou o delegado.

Inicialmente o caso foi apresentado na Seccional de São Brás, no entanto, por ter ocorrido na região das ilhas, a Seccional do Guamá ficou à frente. Porém, diante das investigações, a Delegacia de Homicídio da Polícia Civil assumirá o caso.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado pela Seccional de São Brás. "Testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicaram.