Caso Kellen Taynara: família e amigos acreditam em crime; 'ela estava com hematomas'

Familiares e amigos de Kellen Taynara, jovem de 31 anos que foi encontrada morta nesta terça (17) após passeio de lancha na Ilha do Combu, prestaram depoimento na Seccional Urbana do Guamá, em Belém, durante a manhã. Pedro Carvalho, amigo e ex-cunhado da vítima, falou do caso como um crime e disse que há controvérsias entre as testemunhas que estavam na lancha durante o passeio, tendo contradições entre horários reportados.



Pedro, que morava com Kellen, explica que ela foi convidada para o passeio por um outro amigo dela. “Desconheço a amizade, e se tinha, devia ser pelas redes sociais. Quero deixar claro que familiares e amigos estão colaborando com a Polícia para que esse crime possa ser reconhecido e quem o cometeu seja punido por isso. A sensação é de revolta e angústia. É muito triste que alguém tão jovem tenha a vida ceifada dessa forma”, afirmou.

Uma tia da vítima que estava na delegacia comparou o caso de Kellen ao caso Yasmin. "Pelo o que estou vendo, o caso da minha sobrinha será mais um caso Yasmin. Não se se vocês viram na foto, mas reparei que ela estava com hematomas pelo corpo."