Jovem é encontrada morta após desaparecer em passeio de lancha no Combu

Uma jovem identificada como Kellen Taynara Nascimento de Abreu, de 31 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) após desaparecer durante um passeio de lancha quando estava na região da ilha do Combu. O desaparecimento ocorreu na tarde de segunda-feira (16/12).

Os amigos da jovem divulgaram o caso nas redes sociais pedindo que as circunstâncias da morte fossem investigadas com mais atenção. O corpo de Kellen Taynara foi localizado por volta das 8h30 da manhã desta terça, quando um homem que praticava canoagem avistou o cadáver e acionou o Centro Integrado de Operações (CIOP). Equipes do Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros (GMAF) foram ao local para realizar a remoção e encaminhamento do corpo à Polícia Científica. Kellen Taynara deixa um filho de três anos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o corpo da vítima foi encontrado por pescadores, aproximadamente às 8h30 desta terça-feira, 17, na baia do Guajará, próximo à ilha das Onças. "O Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) fez a remoção e o entregou à Polícia Científica", comunicaram.

Desaparecimento

As informações iniciais, repassadas por pessoas próximas à vítima, são que Kellen Taynara teria sido convidada por um amigo para fazer o passeio de lancha com outras pessoas que ela não conhecia. Por volta de 20h, a lancha parou em um restaurante na Ilha do Combu e Kellen Taynara ainda fez um ‘live’ no instagram mostrando o local onde estava. Ainda segundo os relatos, após encerrar a transmissão ao vivo, por volta de 20h50, a jovem disse que ia dar um mergulho e não teria mais sido vista.

Segundo as informações repassadas para a Polícia Militar, após perceberem o desaparecimento de Kellen Taynara, os ocupantes da lancha iniciaram as buscas que não tiveram sucesso. Assim, o caso foi relatado à polícia e os bombeiros foram comunicados para iniciar as buscas. Todos os ocupantes da lancha foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso com a Polícia Civil e Bombeiros.