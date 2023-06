Corpo de PM é encontrado na Ilha do Combu após horas de buscas

O corpo de Rosimar Barata de Almeida, 2º sargento da Polícia Militar do Pará, de 49 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (10), nas proximidades do Combu. Ele estava desaparecido desde quinta-feira (08), depois de cair de uma barraca na ilha.

De acordo com informações, o corpo do PM foi encontrado por moradores da área e levado para o Grupamento Marítimo Fluvial (GMaf). As buscas estavam em curso desde às 6h deste sábado.

Familiares de Rosimar relataram às autoridades que a queda do restaurante ocorreu após o policial ter ido urinar. Ele teria se desequilibrado, quando caiu nas águas do rio Guamá e não foi mais visto.

Uma pessoa que estava no local ainda teria tentado​​ pular atrás do policial, mas sem sucesso. Rosimar era lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária, em Marabá, no sul do Pará, para onde ele se deslocava a cada 15 dias.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar em busca de mais detalhes sobre o ocorrido e aguarda retorno.