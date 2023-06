Suposto traficante é morto em ação policial em Mojuí dos Campos

Cleiton Daniel Costa Nascimento, 19 anos, foi morto em uma ação da Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (9), em Mojuí dos Campos, oeste do Pará. O caso ocorreu, por volta das 22h10, no bairro Esperança.

De acordo com o relato policial da ocorrência, militares do 35º Batalhão realizam rondas na Praça da Matriz, quando um vigia os abordou. Ele disse à polícia que teria visto um homem chamado Daniel, conhecido em Mojuí pelo tráfico de drogas. O suspeito estava em deslocamento em uma motocicleta Fan preta, de placa OBV 5092, junto com outro suposto comparsa, conforme relatos pelo vigilante.

O jovem foi visto pela PM retornando do bairro Cidade Alta, em direção à Praça da Matriz, mais precisamente na rua Antonio Walfredo. Cleiton teria visto a viatura da polícia e ido sentido a Estrada da Rodagem. Durante a perseguição, o suspeito largou a motocicleta na rua Lauro Sodré, cerca de 200 metros depois da rua Alvorada, em frente a um terreno baldio.

Conforme consta no registro da PM, Cleiton correu pela direita enquanto o suposto comparsa tomou o caminho à esquerda. Um sargento optou por ir atrás de Daniel e o restante da guarnição perseguiu o outro suspeito.

Durante a fuga, Cleiton teria adentrado em local ermo e ficado entre uma cerca e uma casa abandonada. O sargento, supostamente, pediu para que ele saísse com as mãos para cima. De início, o suspeito teria atendido o pedido, mas ao perceber que o policial estava sozinho teria sacado uma arma de fogo da cintura, segundo o relato militar. O PM atirou em Cleiton ao ter visto o suposto armamento.

O restante da guarnição que foi atrás do suposto comparsa de Cleiton escutou o tiro e retornam para ver o que tinha acontecido. Ao ser baleado no peito, o rapaz, que é natural de Santarém, oeste do Estado, caiu no chão ainda com vida. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Mojuí dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos.

Com Cleiton, os policiais encontraram um revólver caseiro com cartucho intacto. O caso foi registrado na Seccional de Santarém. O suposto comparsa de Cleiton não foi localizado.