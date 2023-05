Suspeito de integrar facção morre em confronto com a polícia em Água Azul do Norte, no Pará

Um homem suspeito de integrar a facção Comando Vermelho, com cinco mandados de prisão em aberto, morreu na última terça-feira (16), em confronto com policiais civis e militares goianos em Água Azul do Norte, sul do Pará. Considerado de alta periculosidade, o homem era foragido do estado de Goiás e, segundo os agentes policiais, após investigação, descobriu-se que estava escondido em Água Azul. A identificação dele não foi divulgada.

Com a localização do foragido as equipes goianas se deslocaram até a cidade no interior do Pará no intuito de dar cumprimento às ordens de prisão. O suspeito percebeu a aproximação dos policiais e reagiu, atirando contra os agentes de segurança pública, que revidaram e balearam o foragido. Os policiais informaram que ele foi socorrido, mas não resistiu.

Durante buscas na residência onde o suspeito estava, foi apreendida uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, com nove e seis munições intactas, respectivamente, além de dois aparelhos celulares.

As investigações apontam que o criminoso era considerado uma das lideranças do Comando Vermelho. Ele usava documento de identificação falso e possui extensa ficha criminal por envolvimento com o tráfico de drogas, roubo, receptação, organização criminosa, lesão corporal, injúria, diversos homicídios, destruição e ocultação de cadáver. As informações foram divugladas pelo Correio de Carajás.