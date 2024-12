Delegacia de Homicídios assume caso de jovem que morreu durante passeio de lancha no Combu

A Delegacia de Homicídio da Polícia Civil ficará a frente da investigação sobre a morte de Kellen Taynara Nascimento de Abreu, de 31 anos, que desapareceu durante um passeio de lancha no Combu. A vítima saiu de casa na segunda-feira (16/12) com um grupo de pessoas e teria desaparecido ao mergulhar no rio.

Segundo o Delegado Silvio Garcia, titular da seccional do Guamá, todos os relatos colhidos com as pessoas que estavam na lancha junto com Kellen Taynara e as demais informações serão repassadas para a DH.

“A Delegacia de Homicídios vai receber todos os documentos, licitações e vai assumir o caso. Eles vão se ater aos detalhes sobre o ocorrido para identificar as informações. Os depoimentos foram colhidos e no decorrer das investigações, acredito eu, as testemunhas serão chamadas novamente. Os depoimentos sobre o que ocorreu são semelhantes e depois de chamar as pessoas para relatarem de novo o que aconteceu, aí poderá ser descoberto algum ponto de divergência”, informou o delegado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Desaparecimento

Kellen Taynara Nascimento de Abreu, de 31 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) após desaparecer durante um passeio de lancha quando estava na região da ilha do Combu. O desaparecimento ocorreu na tarde de segunda-feira (16/12). Os relatos de testemunhas, que ainda serão apurados pela Polícia Civil, são que a jovem teria mergulhado no rio pois estava no calor.