Caso Yasmin: Lucas Magalhães pode perder a liberdade por causa de 'paredão' em Salinas, diz advogado

Lucas Magalhães de Souza, principal suspeito no caso envolvendo a morte da estudante de veterinária Yasmin Macêdo, pode perder a liberdade após liminar da Justiça proibindo o uso de "paredões de som" em Salinas - é o que aponta o advogado de acusação Madson Nogueira. Lucas Magalhães e outras pessoas são citados no documento por promoverem festas clandestinas utilizando esses equipamentos de som, que estão proibidos a partir desta sexta-feira (26). Segundo o advogado, a liminar comprova ato ilícito praticado por Lucas Magalhães, o que viola cláusulas da sua condicional, podendo levá-lo à prisão.

A liminar que cita Lucas Magalhães foi expedida no início da tarde desta sexta-feira, pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), na comarca de Salinópolis. A ação é de autoria de um grupo de empresários de Salinas que denunciaram quatro responsáveis pela realização de festas clandestinas, com o uso dos equipamentos de som conhecidos como "paredões" nas praias do município.

Entre os réus do processo está Lucas Magalhães como responsável pelo evento "Paredão Magalhães", que estaria promovendo as festas nas praias de Salinas. O advogado Madson Nogueira afirma que as festas não tinham autorização de nenhuma autoridade responsável para serem realizadas. Ele detalha o que o documento diz sobre os atos ilícitos praticados pelos responsáveis pela festa:

"Segundo o próprio processo, dentro desse evento são praticados diversos ilícitos que violam regras administrativas, ambientais e de cunho criminal. Segundo o processo, existe poluição material da praia e poluição sonora, além de prejudicar outros eventos - estes legais - que acontecem em Salinas nessa época. Então, esse grupo de empresários exerceram o direito justo de impedir que as festas, marcadas para o dia 26, 27 e 28 acontecessem".

A liminar determina a proibição de trânsito ou permanência das chamadas "carretinhas" de som ou outros aparelhos sonoros a menos de mil metros antes da entrada das praias do Atalaia e Farol Velho por todo o restante do mês de julho. A área conhecida como "ponta da Sofia" também está entre os locais abrangidos pela determinação. Em caso de desobediência, a determinação prevê multa diária de R$ 50 mil reais, além de responsabilização por descumprimento de decisão judicial.

Entenda o caso de Lucas Magalhães

No caso específico de Lucas Magalhães, a citação dele nesta medida comprova prática de delito, o que era vetado a ele conforme as medidas cautelares que baseiam seu habeas corpus, no processo que ele responde no caso Yasmin Macêdo, conforme explica o advogado. Madson reforça, ainda, que não é a primeira vez que Lucas comete delito desde que conquistou o direito de responder em liberdade:

"Essa conduta dele, de prática de crime ambiental, já é reiterada, porque ele tem um TCO [Termo Circunstanciado de Ocorrência] pela vara de Salinópolis referente à Operação Verão 2022, sobre soltura de fogos. O número do processo é 08001321020238140048", detalha.

"São muitos atos ilícitos praticados nessas festas, que agora serão analisados criminalmente. Tendo em vista que ele tem medidas cautelares fixadas - dentre elas, que ele não pratique novos ilícitos e, aqui, pelo que é relatado neste processo, que teve liminar concedida, nós temos relatos e comprovações de diversos ilícitos - vamos analisar e querer medidas cabíveis, mais uma vez mostrando que ele desrespeita totalmente a Justiça do estado do Pará", afirma o advogado Madson Nogueira.

Sob risco de júri popular

Atualmente, Lucas Magalhães recorre da decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) de que ele vá a júri popular pelos crimes de homicídio com dolo eventual, posse e disparo de arma de fogo e fraude processual no caso envolvendo a morte da estudante Yasmin Macêdo. A decisão do TJPA foi tomada definitivamente em setembro de 2023. Por enquanto, a defesa de Lucas recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ainda não há uma decisão final. "Ele está pronunciado para ir para júri e está recorrendo para não ir. Perdeu aqui [no Pará] e agora está recorrendo para Brasília", confirma o promotor de justiça do Tribunal do Júri, Edson Cardoso.